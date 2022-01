Osimhen, il dott. Canonico: "Sta bene e siamo molto contenti. Per il rientro in campo decisive le sue sensazioni"

"Abbiamo effettuato la tac di controllo prevista e abbiamo fatto anche la visita di controllo con i Prof. Tartaro e Santagata. Il ragazzo dal punto di vista biologico sta molto bene e siamo molto contenti dell'esito dell'evoluzione. Siamo nei tempi considerati per traumi facciali di questo genere. Parliamo di un ragazzo comunque disallenato, anche causa Covid che lo ha costretto a rimanere fermo per alcuni giorni. C'è un discorso di ripresa del lavoro in gruppo. Può lavorare con la maschera, che protegge quello che ci interessa. Le sensazioni ci guideranno sul percorso di reintegro totale del giocatore. Lui porterà la maschera almeno per un mesetto, un mesetto e mezzo. Rientro in campo? La prudenza è dettata dalle nostre e dalle sue sensazioni e anche da come si muove in un allenamento fatto in gruppo, considerando anche che lui è un giocatore che cerca molto il contatto fisico. Questo può avvenire fra 6 giorni o 15 giorni. Ci dovrà dare lui indicazioni sulle sue sensazioni. Parliamo, in ogni caso, di un atleta che è fermo dallo scorso 21 novembre". Così il responsabile dello staff medico del calcio Napoli, il dott. Raffaele Canonico, ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli.

Il medico azzurro ha parlato anche delle condizioni del capitano Lorenzo Insigne, uscito per infortunio nel corso del match contro la Sampdoria: "Su Insigne abbiamo svolto una risonanza questa mattina. Ha avuto un piccolo trauma distrattivo all'adduttore breve. E' un problema che in genere si risolve nel giro di un paio di settimane. E' però un muscolo alla gamba con la quale calcia, la destra. Lorenzo ha sempre risposto bene, siamo fiduciosi. Nei prossimi giorni rifaremo il punto della situazione. La prognosi per questo tipo di problema è questa".

Il dott. Canonico ha fatto anche il punto sui positivi al Covid in casa azzurra: "Lozano ha effettuato un tampone di controllo ieri. Siamo in attesa dell'esito. Per gli altri positivi è inutile andare a fare tamponi tutti i giorni. I ragazzi stanno tutti bene. Tutti i calciatori che potevano farla, hanno fatto la dose booster".