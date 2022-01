Un altro assente eccellente in Juventus-Napoli: positivo anche Nedved

Non bastavano i tanti calciatori e componenti degli staff positivi, contagiato anche il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. L'ex centrocampista bianconero è risultato infattu positivo al test per il Covid-19 e non è presente in tribuna questa sera all'Allianz Stadium per la partita con il Napoli.

Il dirigente ceco, fa sapere il club juventino, non ha avuto alcun contatto con la squadra nei giorni scorsi.