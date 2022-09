Addio al guerriero della Curva A: è morto ‘O gemell

Il calcio napoletano piange per la scomparsa di un grande tifoso azzurro, conosciuto da tutti come ‘O gemell.

.A dare l'annuncio è la pagina Facebook della Curva A: "?. ?. ?. Guerriero della nostra Curva ? Nel rispetto per ciò che sei stato per la napoli ultras e come persona comune noi ti chiediamo di fare un buon viaggio Fratello della eterna Curva A. tuoi fratelli della ??? Quarto".

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte dell'ultras. Riportiamo quello di Ketty: "Che la terra ti sia lieve Gemello.. Sappiamo che sarai lassù a tifare la nostra squadra".