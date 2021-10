Napoli Primavera, vittoria in trasferta: battuto il Milan per 2-1

Bel successo per il Napoli Primavera, che ha battuto il Milan per 2-1 nella quinta giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION al Centro Sportivo Vismara.

Gran colpo esterno degli azzurrini di Frustalupi che, dopo un primo tempo equlibrato, vanno in gol all'ora di gioco. Ambrosino imbuca Cioffi che si inserisce in area e segna di precisione: 1-0. Cinque minuti e c'è il colpo del ko del Napoli. Ambrosino stavolta si mette in proprio, salta due difensori e infila il 2-0. In chiusura il Milan accorcia con Traorè per il 2-1, ma i partenopei conservano il prezioso successo.

Questa la formazione scesa in campo: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco (86' Giannini), Saco (86' Tourè), Spavone, Cioffi (79' Mercurio); Ambrosino (67' Marranzino), D’Agostino (67' Gioielli). All. Frustalupi.