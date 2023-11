La Juve Stabia passa a Messina e allunga in vetta. La capolista torna al successo con Bellich

Un gol ancora decisivo, è il trascinatore inaspettato della capolista. La Juve Stabia torna alla vittoria con una rete siglata dal difensore Marco Bellich, al quarto timbro in campionato. Il centrale classe 1999 regala tre punti pesanti alla squadra di Guido Pagliuca, i gialloblè battono il Messina di Giacomo Modica a domicilio e allungano momentaneamente in classifica.

La partita si apre con una doppia occasione per i padroni di casa. Al 7’ Giunta calcia verso lo specchio e Thiam respinge, il numero 19 ci riprova ma non indirizza verso il bersaglio. Passano altri quattro minuti e, sugli sviluppi di un corner, Plescia non trova la deviazione vincente da due passi. La capolista fatica a rispondere alle iniziative della formazione giallorossa, soltanto al 27’ le vespe si fanno vedere in avanti con un tentativo di Piscopo dopo una punizione battuta da Romeo, l’azione però sfuma. Al 35’ è il difensore a vestire l’abito del bomber e a trovare il sussulto vincente. Su una palla inattiva di Buglio, Bellich sbuca in area e in spaccata fulmina Fumagalli. Il Messina tenta di ristabilire la parità con una botta di Franco neutralizzata dalla barriera, la Juve Stabia non rischia e chiude il primo tempo in vantaggio.

Il team di Modica va alla ricerca del pareggio anche ad avvio ripresa con Plescia: l’attaccante, servito da Luciani, impegna solo centralmente Thiam. Sul capovolgimento di fronte, al 60’, Piscopo e Bentivegna costruiscono per Romeo che spreca con una conclusione debole. Poi è Thiam a salire in cattedra su un tiro-cross di Zunno al 64’, il portiere si rifugia in angolo. Alla mezz’ora del secondo tempo Zunno pesca Ortisi che fa partire un destro a giro, l’ex Spal si oppone. L’azione si ribalta rapidamente con Piscopo che riceve da Buglio, s’invola e, dall’interno dell’area, si divora il raddoppio con una giocata imprecisa. Nei minuti finali il Messina resta in dieci per la doppia ammonizione di Franco, la Juve Stabia potrebbe gestire con facilità ma Erradi viene allontanato dal campo per un fallo di reazione. Le squadre chiudono in dieci, il risultato non cambia: al triplice fischio esulta la squadra di Pagliuca.

Il tabellino

Messina (4-3-3): Fumagalli; Polito (81’ Salvo), Manetta, Ferrara, Ortisi ; Frisenna, Franco, Giunta (46’ Firenze); Ragusa (81’ Cavallo), Plescia (90’ Emmausso), Luciani (57’ Zunno). A disp.: De Matteis, Di Bella, Darini, Tropea, Pacciardi, Scafetta, Santoro, Zammit. All.: Modica

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, D’Amore; Buglio, Leone (89’ Maselli), Meli; Romeo (91’ Folino); Bentivegna (69’ Erradi), Piscopo (89’ Rovaglia).

A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Guarracino, Gerbo, Aprea, Picardi, Marranzino, Vimercati. All.: Pagliuca

Arbitro: Michele Delrio di Reggio Emilia

Marcatori: 35’ Bellich (JS)

Ammoniti: Giunta, Polito, Ferrara, Franco, Ortisi (M), Bentivegna (JS)

Espulsi: 81’ Franco (M), 87’ Erradi (JS)