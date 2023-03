Italia-Inghilterra, cresce la febbre in città: tanti tifosi britannici in giro per il centro di Napoli | FOTO e VIDEO

Cresce l'attesa per Italia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024, in programma questa sera allo stadio Maradona con calcio d'inizio alle ore 20.45. La Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni dall'ultima volta e lo fa per una partita molto attesa e ricca di fascino.

?L?Inghilterra ? ha detto il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa ? è una delle migliori squadre al mondo, ha dei giocatori straordinari. Sarà una gara molto difficile per entrambe le squadre, noi cercheremo di fare la nostra partita. Proveremo ad attaccare, ad essere offensivi?.

Mancini, che insieme al presidente federale Gabriele Gravina e a Verratti ha ricevuto una targa con la medaglia della città di Napoli dalle mani del sindaco Gaetano Manfredi, confida nella spinta del "Maradona": ?Quando è venuta a Napoli la Nazionale è sempre stata aiutata dal pubblico, ci sosterrà anche stavolta?.

Con Mancini nella sala stampa del "Maradona" ha parlato anche Marco Verratti: ?Napoli è una città molto calorosa, la squadra sta andando benissimo in campionato e in Champions, è il momento giusto per venire qui. Ci aspetta una partita molto importante contro una grande nazionale, vogliamo dimostrare quello che abbiamo preparato e fare una grande gara?.

Tanti tifosi inglesi in giro per Napoli

Tanti i tifosi inglesi in giro per il centro di Napoli quest'oggi. Oltre 2500 sono attesi questa sera sugli spalti dell'impianto di Fuorigrotta. Nessun problema di ordine pubblico al momento, nonostante qualche preoccupazione della vigilia.

(video di Alessandra De Cristofaro/NapoliToday)

Molti gli ex azzurri sugli spalti

In tribuna questa sera sono attesi diversi calciatori che hanno vestito la maglia del Napoli: Fernando De Napoli, Morgan De Sanctis, Emanuele Giaccherini (tutti e tre ?Leggende Azzurre?), Giuseppe Bruscolotti, il brasiliano Canè e Raffaele Di Fusco. Al ?Maradona? è prevista inoltre la presenza di un gruppo di partecipanti ai progetti sociali del Settore Giovanile e Scolastico FIGC con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes: un gruppo di educatori e bambini impegnati in ?Pelota de Trapo? nei quartieri Sanita? e Scampia e alcuni ragazzi dell?Istituto minorile di Nisida impegnati nel progetto ?Zona Luce?, che coinvolge operatori di Polizia Penitenziaria, detenuti del carcere minorile e collaboratori sportivi. E a vedere Italia-Inghilterra ci saranno anche 2000 tesserati delle società calcistiche partenopee.

Lo show prepartita

Un?atmosfera coinvolgente, per il pubblico allo stadio e quello a casa, uno spettacolo che accompagni l?evento sportivo vero e proprio. Per Italia-Inghilterra allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli, la FIGC inaugura un nuovo approccio in occasione delle partite della Nazionale, in linea con l?evoluzione dell?intrattenimento sportivo.

Prima del calcio d?inizio sarà realizzato uno spettacolo ideato per FIGC dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi: una innovativa tecnologia trasformerà la pista di atletica del ?Maradona? in un vero e proprio led carpet sul quale verranno proposti contenuti multimediali, insieme a proiezioni laser sul campo e video che scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle nazionali italiane di calcio, ?Azzurri?, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D?Aniello.

Uno show, tra le 20.30 e le 20.38, che punta a rafforzare l?identità, la passione e l?entusiasmo dei fan azzurri, aumentando la partecipazione attiva di quelli allo stadio e coinvolgendo anche i sostenitori che seguiranno da casa la Nazionale, sia attraverso le immagini in diretta che attraverso i contenuti che verranno poi condivisi sulle piattaforme social degli azzurri. Un?altra sorpresa arriverà al momento dell?esecuzione degli inni nazionali: quello italiano, ?Il canto degli italiani? sarà cantato da Gigi D?Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese ?God save the King? da Ellynora.

In una serata di prime ufficiali, farà il suo debutto in campo nel prepartita anche Oscar, la mascotte degli azzurri.