Mancini: "Insigne ha dato tanto all'Italia. Vedremo cosa farà in Canada"

"Lorenzo ha dato tanto alla Nazionale italiana, vincendo un campionato d'Europa ma non soltanto quello. Sono stati quattro anni straordinari, abbiamo avuto 37 paritte senza perdere, 15 vittorie consecutive: non sono state cose normali. Questi ragazzi vanno elogiati per tutto quello che hanno fatto". Così il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato, ai microfoni di Sky Sport 24, di Lorenzo Insigne.

"Lorenzo ha deciso di andare in Canada, vedremo quello che farà e sarà. Seguiremo tutti e continueremo a farlo", ha aggiunto il ct parlando del capitano del Napoli.