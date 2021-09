Leicester-Napoli, l'agente di Idasiak: "Pronto per giocare se Ospina non ci fosse"

Il Napoli, in vista dell'esordio in Europa League contro il Leicester, è ancora alle prese con il nodo portiere. Meret è infortunato, Marfella non è in lista e per schierare Ospina servirà una deroga da parte delle autorità inglese in materia sanitaria relativamente alle norme sulla quarantena per chi arriva da zone ritenute a rischio epidemiologico.

Nel caso in cui questa deroga non fosse concessa, giovedì toccherebbe al portiere della Primavera Hubert Idasiak. L'agente dell'estremo difensore polacco, Massimiliano Simeone, ha parlato di questa eventualità ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Se giocasse a Leicester sarebbe un debutto incredibile e sarebbe l’occasione di confermarsi dopo aver fatto bene in Primavera. Sono due mondi differenti, ma Hubert può far bene a prescindere da tutto. Hubert è un ragazzo freddo e non subisce grosse pressioni se non quelle normali, quelle del giocatore che si ritrova da titolare con compagni di squadra che fino ad oggi ha sempre visto dagli spalti".

"In questi giorni - ha proseguito Simeone - si è allenato in maniera più intensa per farsi trovare pronto. Però sembra che ci siano degli spiragli per una deroga per far giocare Ospina ed Osimhen. Le liste dei paesi in zona rossa, in Inghilterra, è molto aleatoria. Lui cerca di carpire dall’esperienza di Meret ed Ospina dei gesti tecnici e delle piccolezze che fanno la differenza. Loro sono molto vicini ad Hubert che ormai sono un paio d’anni che bazzica in prima squadra”.