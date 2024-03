"No al razzismo, siamo tutti Juan Jesus", dicono numerosi ex azzurri nel video di sostegno al difensore brasiliano dopo i fatti di domenica scorsa.

Le ex leggende del Napoli si stringono attorno a Juan Jesus, con un video pubblicato sui social dal profilo "Napoli Legends".

Tanti ex calciatori azzurri in sostegno del calciatore brasiliano

"No al razzismo, siamo tutti Juan Jesus": il video delle ex leggende del Napoli per il difensore azzurro