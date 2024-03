Le parole di Francesco Calzona sulla vicenda Juan Jesus-Acerbi

Dal ritiro della nazionale slovacca, Francesco Calzona, ct della Slovacchia e allenatore del Napoli, ha potuto dire la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus ai microfoni di Sportmediaset. "Dico la pura verità: non ho sentito Juan Jesus, perché essendo impegnato qui in Slovacchia mi sono concentrato sulla nazionale", ha spiegato. "A fine partita - ha detto Calzona a proposito del match con l'Inter in cui è avvenuto l'episodio di razzismo - ho visto Juan Jesus appena venti-trenta secondi, gli ho fatto i complimenti per la gara. Poi avevo le interviste e non ho più parlato con lui. Però c'è la giustizia sportiva, farà il suo corso e vediamo come andrà a finire".

""Ho dei ragazzi che mi seguono, sono venuti tutti fuori da una situazione difficile - ha detto ancora il mister - Il risultato ci condanna perché per raggiungere una posizione di prestigio dobbiamo vincere sempre, a volte non ci riesci perché c'è molta pressione, per cui abbinare qualità nel gioco, tattica e risultati non è facile, ma i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, ci credono così come ci credo anch'io. La matematica non ci condanna ma bisogna vincere qualche partita in più, magari fare il filotto per rientrare. Abbiamo la fortuna di avere degli scontri diretti con le nostre avversarie che sono davanti e dobbiamo sfruttarli assolutamente". E infine sulla doppia panchina, con gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno che segue dai video dei droni: "Penso che le due panchine siano compatibili solamente in questo periodo in cui non ci sono partite ufficiali. È capitata questa situazione in un momento in cui era possibile farlo".