CALCIOMERCATO NAPOLI - Fatta per il passaggio di Younes all'Al-Ettifaq?

Sembra ormai fatta per il passaggio di Amin Younes all'Al-Ettifaq. L'esterno d'attacco tedesco, che era attualmente in prestito dal Napoli all'Eintracht Francoforte, si trasferirà a titolo definitivo in Arabia Saudita.

A rivelare i dettagli dell'operazione dalla Germania è "Sport 1": il 28enne avrebbe firmato un accordo di 2 anni e mezzo, fino al 2024, con il club della Saudi Professional League. Dopo che l'Eintracht e l'Al-Ettifaq avevano già raggiunto l'accordo, nelle ultime ore sarebbe arrivato in Arabia Saudita anche un documento del Napoli, proprietario del cartellino del giocatore.

Younes, che deve ancora sottoporsi alle visite mediche, potrebbe già debuttare con la sua nuova maglia giovedì prossimo.