Napoli, ripresa la vendita dei biglietti per i match con Sampdoria e Fiorentina

Sono ripartite nel pomeriggio di martedì le vendite dei mini abbonamenti a due gare e dei singoli eventi Napoli-Sampdoria di campionato, in programma domenica 9 gennaio alle ore 16,30 allo Stadio Maradona, e Napoli-Fiorentina di Coppa Italia, in programma mercoledì 12 gennaio sempre a Fuorigrotta alle 17,30.

In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli stadi al 50%, la SSC Napoli aveva momentaneamente sospeso le vendite dei tagliandi per i match con Sampdoria, Fiorentina e con il Barcellona in Europa League, per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere.

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha introdotto misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, prevede infatti che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.