Supercoppa: La Geko non vuole fermarsi. Prossimo ostacolo la NPC Rieti

Tutto pronto per il secondo turno di Supercoppa LNP di Serie B, per la Geko all’orizzonte c’è la NPC Rieti che al 1° giro ha eliminato una gagliarda Arechi Salerno (77-74). Si gioca domani sera al PalaSojourner, la squadra vincente non accederà automaticamente ai Quarti di Finale visto che questo secondo turno qualificherà nove squadre, una di troppo. I parametri preferenziali per andare avanti saranno la vittoria esterna (prevalente su quella casalinga) e la differenza canestri.

La NPC, retrocessa dalla Serie A2 attraverso i play out, giocherà nello stesso girone della Geko e ne condivide le ambizioni da mina vagante. Coach Ponticiello ha allestito un team completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, puntando forte sulla torre Cassar, sull’atletismo dell’ala Da Campo (top scorer del match con Salerno con 22 punti) e sul talento di Markovic, già allenato dal coach santantimese nella sua esperienza a Ruvo. Il play titolare è l’ex San Vendemiano Bacchin, importante il contributo dell’ala argentina Cavallero e del lungo Agostini.

Geko e NPC si sono già incrociate in questo precampionato nella finale del Memorial Zorzi, a Campli. In abruzzo la spuntarono i laziali con il punteggio di 74-70, ma a coach Gandini mancavano, oltre a Mennella, anche Quarisa e Kamperidis.



Qui Geko – E’ tornata in palestra lunedì pomeriggio la formazione di Gandini, il coach milanese ha concesso ai suoi ragazzi un giorno e mezzo di riposo dopo la vittoria con Caserta. Il gruppo partirà alla volta di Rieti in bus domani nel primissimo pomeriggio. “Queste sono partite vere, non amichevoli – dice Andrea Quarisa, che nel match d’esordio ha fatto registrare una prova da 11 punti e 17 rimbalzi -, è chiaro che sia noi che Rieti proveremo a portarla a casa per continuare il nostro percorso in Supercoppa, anche perchè vincere aiuta a vincere e ti porta ad approcciare positivamente la settimana di lavoro che segue. Ma è ovvio che a questo punto della preparazione ci siano anche altre priorità, quella di crescere come gruppo e come singoli all’interno di esso, per esempio. Ma anche mettere minuti nelle gambe e rinforzare la nostra mentalità in vista di quello che è e resta il nostro principale obiettivo, il campionato. Le mie sensazioni sono positive, sono contento di come questo gruppo si sta formando, finora abbiamo lavorato bene e sia al torneo di Campli che con Caserta ho visto già compattezza nell’affrontare i momenti più delicati. Anche i ragazzi più giovani si sono integrati bene, non si tirano mai indietro e ci stanno dando una grossa mano. Rieti? E’ una buona squadra, con giocatori che conoscono la categoria, spero venga fuori una bella partita”.



Si gioca aldi via Campoloniano, a Rieti, domani alle ore 20:30. Arbitreranno i SignoriIngresso libero. La gara sarà trasmessa in diretta su(176 del Digitale Terrestre) e in live streaming sulla pagina fb RTR (retetelevisivaregionale).