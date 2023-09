Psa Sant’Antimo: Parte la campagna abbonamenti 2023-24

Parte ufficialmente oggi la Campagna Abbonamenti della PSA per il campionato 2023/2024.

Appassionati e tifosi potranno così assicurarsi il proprio posto al PalaPuca e vivere da vicino le emozioni di un campionato prestigioso come quello di Serie B Nazionale.

Diciassette le gare interne previste dal calendario, tre i settori in cui è stato diviso il palazzetto di via Marconi: nello schema che segue, i prezzi per gli abbonamenti di Curva, Tribuna e Parterre. Ingresso libero per gli under 12, per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni è previsto un prezzo Ridotto.

SETTORE

Parterre 200 euro

Tribuna 85 euro; ridotto 50 euro

Curva 60 euro; ridotto 50 euro

Le tessere di abbonamento possono essere acquistate presso la segreteria del PalaPuca oppure online tramite bonifico bancario contattando l’indirizzo mail info@psasantantimo.it. Sarà inoltre allestito un punto vendita al palazzetto in occasione della partita di SuperCoppa con Caserta in programma il 9 settembre.

Biglietti – Stabiliti anche i prezzi dei biglietti per la singola gara. L’ingresso in Curva costerà 5€, il biglietto di Tribuna costerà 8€ mentre un posto in Parterre avrà un costo di 20€.

PSA Card – In abbinamento all’abbonamento, al prezzo di 10€, sarà disponibile la PSA Fan Card, la tessera che dà diritto a sconti e promozioni sia presso i nostri sponsor che sul merchandising firmato PSA .