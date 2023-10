Serie B: La Geko riparte da Livorno. Cantone: "Faccia tosta e nessuna paura"

Fa tappa a Livorno la Geko Sant’Antimo, attesa al PalaMacchia dalla Pielle e da almeno 2000 supporters labronici. Trasferta bella tosta per i campani, nella tana di una delle squadre maggiormente accreditate per il salto in A2, aspettative consolidate anche dalla vittoria ottenuta in SuperCoppa. I santantimesi ci arrivano dopo il ko rimediato al supplementare del derby con Avellino di mercoledì, i toscani sono invece reduci da una solida affermazione esterna sul parquet di Piacenza. Lunga e competitiva in ogni reparto la rosa affidata a coach Cardani, che può dunque contare su diverse soluzioni tattiche: l’argentino Mateo Chiarini (13.3 punti e 4 assist di media nelle prime tre uscite in campionato) è la prima opzione offensiva in un settore guardie che può contare anche sull’ecletticità di Laganà e sulla leadership di Rubbini, mentre Ferraro e Campori danno pericolosità perimetrale e raccordo tra i reparti. Importante anche la rotazione dei lunghi, con Andrea Lo Biondo che è partito fortissimo (13.3 punt e 6.7 rimbalzi con il 63% da 2 e il 39% da 3), e con Diouf e Pagani che aggiungono verticalità e stazza.



Qui Geko – Quella di Livorno sarà la quarta partita in campionato e la centesima in maglia PSA per capitan Cantone, chiamato a fare il punto della situazione in casa Geko: “Arriviamo a questa sfida con una consapevolezza importante, quella di poter essere competitivi con squadre di prima fascia. Questa è una delle cose che ci ha detto il derby con Avellino, che ci ha anche ribadito che a questo livello non possiamo permetterci momenti di buio perché poi si fa davvero fatica a recuperare e a tornare in partita. Sono lezioni che a questo punto della stagione possono essere preziose per noi che abbiamo ancora degli importanti margini di crescita e dunque, per quanto amaro, spero davvero che il ko con la Delfes ci possa aver davvero insegnato qualcosa e spronato a migliorare. A Livorno ci confronteremo con una squadra molto forte in un palazzetto importante, ma andremo in campo con la faccia tosta, per provare a portarla a casa. La mia 100^ presenza in maglia PSA? Un onore per me, un traguardo di cui sono orgoglioso e che mi spinge a ringraziare ancora una volta questa società che dopo aver riportato il basket nella mia città mi ha anche consentito di tornarci per giocare a livelli importanti”. La squadra, al completo, partirà oggi in bus alla volta di Livorno.



Si gioca aldi via Allende, a Livorno, domani alle ore 18:00. Arbitreranno i SignoriLa gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su