Serie B: la Geko torna in Toscana. Prossima tappa Piombino

Neanche il tempo di scaricare l’adrenalina accumulata nel match di mercoledì con Rieti, e per la Geko è già tempo di rimettersi in viaggio direzione Piombino. Sarà infatti la Solbat la prossima avversaria dei santantimesi per l’8^ giornata del campionato di Serie B Nazionale, in un Girone A che continua a macinare partite, sorprese (già 24 vittorie esterne su 62 partite giocate) e tanto equilibrio, fotografato nitidamente dalla classifica: campani e toscani sono appaiati a quota 8 punti, nel gruppone (7 squadre) che insegue il poker di testa.

I ragazzi di coach Cagnazzo sono reduci da una brillante vittoria interna contro la Herons Montecatini, una delle capolista del girone, e si giochernno il back to back tra le mura amiche con l’obiettivo di restare sull’onda dell’entusiasmo: il principale terminale offensivo della Solbat è Fabrizio Piccone, play guardia da 20 punti di media (è capocannoniere del torneo) con un discreto 43% dall’arco e ben 4 assist di contorno. Ha avuto un inizio scoppiettante anche il pivot argentino Lautaro Berra, 15.9 punti e 7.6 rimbalzi a sera finora, e sta girando a mille anche Mirco Turel, giocatore con tante esperienze in categoria superiore. E’ reduce da una prova da 19 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. Importanti, negli equilibri della formazione piombinese, sono anche la guardia-ala Almansi (9.3 punti) e il montenegrino Okiljevic, che sta dando un contributo prezioso sotto le plance.



Qui Geko – Tornano in toscana dunque Cantone e compagni, che a Livorno, 4^ giornata, avevano messo a segno quella che fin qui è stata la loro vittoria più prestigiosa espugnando il difficilissimo campo della Pielle. Anche allora si veniva da un’infrasettimanale, in quel caso perso in casa con Avellino. “Chiudiamo una settimana molto intensa con una trasferta bella tosta sul campo di Piombino – dice il GM Vittorio Di Donato-, e per noi sarà un banco di prova importante. Dopo la brutta serata di Crema di sabato scorso la squadra ha avuto una reazione importante mercoledì con Rieti, e questo nonostante le mille insidie che presentava quella partita. Domani voglio lo stesso atteggiamento, al netto del risultato mi aspetto una prestazione solida dai ragazzi. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che in questo momento tutti possono vincere con tutti e l’approccio alle partite è findamentale. Loro sono un’ottima squadra costruita molto bene in estate, sicuramente saranno tra le protagoniste di questo campionato”.



Si gioca aldi, a Piombino, domani alle ore 18:00. Arbitreranno i SignoriLa gara sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati su