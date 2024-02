Napoli Basket ko: la capolista Brescia vince nettamente al PalaBarbuto

Seconda sconfitta consecutiva con più di 100 punti al passivo per la GeVi Napoli Basket, che cade in casa contro la capolista Brescia nell'antipasto di quello che sarà il match dei quarti alle final eight di Coppa Italia di Torino tra meno di due settimane. Prestazione sontuosa degli uomini di coach Magro, che ruota al meglio il suo roster profondo. Gli azzurri, oltre ad un'intensità difensiva non all'altezza delle precedenti prestazioni, pagano anche una serata negativa di Pullen, che non riesce ad offrire il suo consueto contributo in termini di punti.

IL MATCH - Milicic sceglie l'ormai abituale 'starting five' formato da Ennis, Brown, Sokolowski, Zubcic e Owens. Cinque secondi dal via e Brown piazza subito una tripla su assist di Ennis che apre il match. Brescia risponde subito con un canestro da 2 di Akele. Poi piazzano un mini-break sublimato dalle triple di Massinburg e Petrucelli che vale il + 7 (3-10). A poco meno di 4 minuti dal termine del primo quarto, gli ospiti mettono già un distacco importante, siglando il canestro del + 15 (5-20). La situazione nel punteggio peggiora per Napoli alla fine della prima frazione, che si chiude con la Germani avanti di 18 lunghezze (12-30).

Il secondo quarto si apre con una tripla di Sokolowski, che riporta la Gevi a - 15. Un canestro di Petrucelli a 6.53 dall'intervallo vale il + 21 per i lombardi. Poi un time out di fuoco di coach Milicic scuote la squadra e Sokolowski piazza subito una doppia tripla. Brescia, però, riallunga e va all'intervallo avanti di 26 punti (28-54).

La ripresa parte con quattro punti di fila di capitan De Nicolao. A metà frazione Napoli torna a - 15 con un break (44-59). Gli azzurri pagano a caro prezzo la serata estremamente negativa di Pullen, che non riesce a trovare mai lo spunto giusto. A 10' dal termine la squadra di Magro è avanti di 18 punti (53-71). Nell'ultimo quarto Brescia amministra il match e incrementa il vantaggio nel finale, quando c'è spazio anche per il canestro del giovane azzurro Sinagra. Finisce 83-104.