Spettatori in crescita del 55.5%: a Napoli è tornata la 'basket-mania'

PalaBarbuto sempre sold out per le gare interne. Qualificazione alle final eight di Coppa Italia dopo 17 anni. A Napoli è tornata la 'basket-mania', come ai tempi dell'era Maione a metà degli anni '2000. Merito delle imprese cestistiche dei ragazzi della Gevi di coach Milicic.

Un successo partito quest'estate, quando dopo due anni da 'batticuore' il presidente Federico Grassi, insieme ai soci Tavassi e Amoroso, ha deciso di rilanciare il progetto affidandosi ad un manager sportivo di grande esperienza e affidabilità come Alessandro Della Salda. Da lì il via al nuovo corso, con la coppia Llompart-Liguori alla direzione tecnico-sportiva e la scelta di coach Igor Milicic, il condottiero croato che ha riportato con i suoi giocatori l'entusiasmo nel pubblico azzurro.

I dati che parlano chiaro

I numeri difficilmente mentono e così, secondo le cifre riportate dalla Gazzetta dello Sport, al termine del girone di andata del campionato di Serie A, la squadra che ha fatto registrare il maggiore incremento di spettatori è proprio la Gevi Napoli, che con i suoi 3.622 spettatori di media, ha fatto segnare un crescita del + 55.5%.

Un entusiasmo testimoniato anche dalla decisione del club partenopeo di riaprire la campagna abbonamenti per il girone di ritorno.