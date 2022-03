4 luoghi da (ri)scoprire a Napoli con il treno fuori dalla Città

Napoli è Grande Bellezza. Napoli è ammirare la maestosità del Vesuvio dal torrione di Castel dell'Ovo. È perdersi con un cuoppo in mano per i vicoli di Spaccanapoli. Ma non solo. La Città Partenopea e la sua provincia offrono un'infinità di patrimoni artistici, culturali e ambientali che sarebbero davvero difficili anche solo da elencare tutti.

Ma dopo essere rimasti incantati dal Cristo Velato nella cappella Sansevero è ora di lasciare le strade affollate del centro e di partire alla (ri)scoperta di 4 luoghi fuori dalla Città. Il nostro viaggio in 4 meraviglie è partito proprio da qui, dalla stazione di Montesanto, a pochi passi dai Quartieri Spagnoli, a bordo di un treno davvero speciale.

Napoli Grande Bellezza: IL VIDEO

Pozzuoli

È amata dai napoletani per la sua movida serale e notturna tanto quanto per le bellezze archeologiche di giorno. È Pozzuoli ed è la prima fermata del nostro viaggio, che come detto è partito dalla stazione di Montesanto a bordo del CuMare Express, il servizio turistico ferroviario realizzato da EAV Ente Autonomo Volturno. Dal porto al centro storico, dal lungomare ai siti archeologici. Pozzuoli racconta tutta la vivacità "vulcanica" oseremo dire di ieri e di oggi, di questo splendido borgo che si specchia verso le vicine isole di Ischia e Procida. Assolutamente da non perdere.

Lucrino

Lasciamo Pozzuoli e risaliamo a bordo del treno in partenza per Lucrino, seconda tappa del nostro CuMare Express. Lucrino è lago nel golfo. Situato lungo la costa dei Campi Flegrei, prende il nome dal suo lucroso e redditizio impiego come allevamento di pesci e ostriche intorno all'anno 90 a.C.. Le stazioni termali di origine vulcanica rendono Lucrino una tappa immancabile per chi vuole viversi Napoli anche con un po' di relax.

Fusaro

Da un lago ad un altro. La terza tappa del CuMare Express è proprio Fusaro. Il punto migliore dal quale ammirare il lago che prende il nome dalla sua frazione è sicuramente la Casina Vanvitelliana, splendido esempio di architettura tardo barocca. Isola nel lago nel Golfo da vivere in una romantica passeggiata all'ora del tramonto. Un'atmosfera davvero da favola, tanto da essere stata ribattezzata anche con il nome di Casina di Pinocchio - in quanto ricorda la casa della Fata Turchina nello storico sceneggiato di Comencini.

Torregaveta

Il nostro termine corsa è Torregaveta, nel comune di Bacoli. Qui la storia diventa un tutt'uno con il mare. Qui ville e siti archeologici sfociano in un pontile dove farsi baciare dal caloroso sole di Napoli e tuffarsi nella grande bellezza del mare del capoluogo campano. Prendiamoci il tempo di un bagno o due che Torregaveta merita e saremo pronti a ripartire a bordo del CuMare Express per rientrare così alla nostra stazione di partenza di Montesanto a Napoli.

Che cos'è il CuMare Express

CuMare Express è il servizio turistico ferroviario di EAV, Ente Autonomo Volturno che dal 16 aprile al 4 settembre partirà a Napoli, dalla stazione di Montesanto, nel centro della città, dove sarà così possibile raggiungere, in circa 50 minuti Torregaveta e fermandosi nelle stazioni intermedie di Pozzuoli, Lucrino e Fusaro. All'interno delle carrozze i passeggeri avranno a disposizione posti a sedere prenotati, aria condizionata, hostess e personale di sicurezza. Un servizio turistico di pregio, comodo, dinamico e veloce, adatto a coppie e famiglie. Nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 saranno dieci i treni attivati. Per tutte le informazioni sul servizio offerto dall'Ente Autonomo Volturno è possibile consultare il sito eavsrl.it.