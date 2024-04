A Napoli si parla di NEET e di Mezzogiorno, tra progetti attivati e risultati raggiunti

Mai sentito parlare di NEET? Nella categoria dei Not in Employement, Education or Training sono compresi i disoccupati in cerca attiva di lavoro, ma anche tutti gli inattivi, cioè coloro che non cercano più occupazione, che non sono interessati a trovarla o non sono disponibili a lavorare, per motivi che vanno da responsabilità familiari a disabilità o malattie.

L’Italia dei NEET: le cifre parlano chiaro

Quello dei NEET è un tema molto attuale nel nostro Paese, perché l’Italia presenta uno tra i tassi più alti di NEET tra i 15 e i 29 anni (18,8%) all’interno dell’Unione Europea, inferiore solo alla Romania (19,8%).

Qualche dato tutto italiano? Presto detto:

I NEET sono prevalentemente donne (20,5%, rispetto al 17,7% degli uomini).

(20,5%, rispetto al 17,7% degli uomini). La maggior concentrazione di NEET è al Sud Italia, (27,9%), rispetto al Nord (13,5%) e al Centro (15,3%).

Oltre a questi elementi, la presenza di NEET è dovuta anche alla minor scolarizzazione, all’essere compresi nelle cosiddette fasce deboli della popolazione (donne, migranti, disabili, persone in condizioni socio-economiche difficili) e alla complessa fase di transizione che porta dalla scuola al mondo universitario o del lavoro.

Insomma, il tema è complesso e va a toccare territori differenti e fasce molto ampie e diversificate di popolazione.

“Italia Comunità Digitale”: il terzo appuntamento per un futuro digitale

Proprio per questo, sul tema, il 12 aprile a Napoli, si è tenuto l’incontro “Italia comunità digitale. I NEET e il lavoro”, nel quale si sono confrontati rappresentanti della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud, organizzatrice dell’evento, e i membri dell’Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio con il Fondo per la Repubblica Digitale), promotrice dell’evento.

La domanda che ci si è posti durante l’incontro è tanto semplice, quanto la sua risposta risulta complessa: “Il digitale può aiutare a contrastare il fenomeno dei NEET e offrire alle nuove generazioni gli strumenti più adatti per rimanere al passo e cogliere tutte le opportunità della transizione digitale in atto?”

Digital divide: un gap da colmare soprattutto tra i giovani del Sud

Nel dare risposte a questa domanda, sono intervenute diverse personalità di spicco delle realtà coinvolte, a cominciare da Giovanni Azzone, Presidente Acri che, per primo, fa notare come “oggi siamo di fronte a un paradosso apparente. Ci sono oltre 2 milioni di persone che non trovano lavoro e che non stanno studiando e contemporaneamente ci sono 1 milione di posti di lavoro che non sono occupati. Lo sforzo delle Fondazioni di origine bancaria, per stimolare la digitalizzazione della nostra società attraverso il Fondo Repubblica Digitale, vuole contribuire a colmare questo gap.”

In che modo riusciranno a colmare questo gap, lo ha spiegato Giovanni Fosti, Presidente del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

“Ci sono persone che si sono ripiegate, che fanno fatica a rimettersi in gioco, che non credono più che ne valga la pena. Come possiamo aiutarle? La cosa più importante è dare credibilità alle proprie proposte, facendo sì che più ragazzi abbiano accesso al digitale e ai suoi strumenti. Impegnarsi, insomma, per superare il digital divide.”

Orazio Abbamonte, Presidente Fondazione Banco di Napoli e rappresentante delegato per la Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Sud, ha invece parlato del ruolo giocato proprio dalle Fondazioni bancarie “che partecipano convintamente al Fondo per la Repubblica Digitale, una grande iniziativa nazionale che sta mobilitando tutti i territori del Paese e alla quale il Mezzogiorno sta rispondendo molto bene, sia in termini di proposte progettuali presentate e selezionate, che di partecipanti ai corsi già attivati.”

E una conferma alle sue parole arriva da Claudia Morelli, autrice e content creator per Will Media, che spiega come “dal 2018 al 2023 il numero di NEET è calato di un milione, quindi sono un milione di persone tra i 15 e i 29 anni che sono usciti da questa condizione. E sono veramente tanti e pesano anche sull’incidenza di questo fenomeno, che è calato dal 24% al 18%. Nel ridurre questo fenomeno è stato fondamentale il contrasto all’abbandono scolastico, ma anche l’impegno sempre più virtuoso nel digitale.”

Chiude l’intervento ancora Abbamonte, fiducioso: “È il segnale che stiamo andando nella giusta direzione. L’obiettivo e l’auspicio è che questo grosso investimento delle Fondazioni Bancarie italiane, insieme alla Repubblica Digitale, possa creare competenze professionali e sottrarre all’inattività e all’inazione fasce di giovani importanti.”

Collaborazioni virtuose per un futuro più inclusivo

Ecco allora che, ancora una volta, come nei precedenti incontri organizzati nell’ambito di Italia Comunità Digitale, riunire tutti gli attori in gioco intorno a un tavolo porta i suoi benefici.

Permette di sfruttare un approccio collaborativo virtuoso, investimenti importanti e visioni lungimiranti per la costruzione condivisa di un futuro più stimolante e, mai come in questo caso, più inclusivo.