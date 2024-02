Tornare bambini…tra sogni e incubi

Chi da bambino non ha mai assistito a uno spettacolo del circo?

Un enorme tendone, trapezisti, clown, illusionisti e acrobati. Quell’inconfondibile profumo di noccioline e pop-corn, musica, risate, sorrisi e stupore, per un pomeriggio o una serata indimenticabili.

Di fronte all’immagine di questo ricordo, gli occhi appaiono puntati sugli spettatori più piccoli, su gioia e tanto divertimento. Esiste tuttavia un circo tutto nuovo, che punta non solo a coinvolgere un pubblico prettamente adulto, ma anche a suscitare emozioni al limite del terrore: un intrattenimento unico nel suo genere, per una serata in compagnia decisamente alternativa.

Nella città partenopea, un nuovo spettacolo “con risvolti mozzafiato sempre in bilico tra il divertimento e la paura più sfrenata” trasporterà i suoi spettatori in un mondo oscuro popolato da creature dalle incredibili capacità. Stiamo parlando del mondo di Paranormal Circus, e del tour 2024 che è pronto a partire.

Una miscela di emozioni impossibili da dimenticare

Uno spettacolo che unisce teatralità e paura, mettendo in scena emozioni che richiamano il palcoscenico di un teatro e l’esuberanza del circo, con un’energica ondata di adrenalina.

È definito come uno show interattivo, sexy e divertente, che fonde circo e teatro, presentando uno spettacolo che riporta alla memoria i ricordi di quando eravamo bambini e sognavamo, cercando tuttavia di risvegliare i nostri più grandi incubi.

Ad attendere i propri spettatori sotto il tendone di Paranormal Circus, clown, acrobati dell’aria, illusionisti, fakiri e mangiafuochi, un mondo oscuro abitato da creature spaventose, con costumi e scenografia da togliere il fiato: due ore di brividi, suspense ed emozioni. Lo sviluppo dello show sarà sempre in bilico tra il divertimento e la paura, con l’obiettivo di terrorizzare, coinvolgere, divertire e sorprendere. Gli ingredienti per una miscela di emozioni impossibili da dimenticare.

Adrenalina e divertimento: come sfidare il proprio coraggio

Fin dall’apertura dei cancelli, il pubblico viene introdotto in un’ambientazione horror.

Per i più coraggiosi, esiste la possibilità di mettere alla prova le proprie paure prima che lo spettacolo abbia inizio: il tunnel degli orrori è infatti pronto ad accogliere chiunque desideri affrontare i propri incubi, in un vortice di energia e colpi di scena, tra creature mostruose, vampiri e clown malefici.

Per ricevere ulteriori informazioni, acquistare i biglietti e vivere un’esperienza indimenticabile, è possibile consultare il sito internet www.paranormalcircus.it.