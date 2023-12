Un murale dedicato a Partenope celebra Napoli e i suoi quartieri

La nascita di Napoli, città ricca di storia, cultura e miti avvincenti, è strettamente legata alla leggenda di Partenope, una figura mitologica che incarna la bellezza e il fascino caratteristiche della metropoli italiana.

Secondo il mito, Partenope era una delle sirene, creature marine note per la loro voce melodiosa, che incrociarono il percorso di Ulisse.

Partenope si innamorò perdutamente del grande eroe, ma sapeva che il suo sentimento non avrebbe potuto avere un esito felice; pertanto, si gettò in mare e morì, mentre il suo corpo fu trasportato dalla corrente fino all'isolotto di Megaride.

Qui, le sue spoglie si dissolsero, trasformandosi nella città di Napoli.



Una storia che riflette l’identità della città, che con le sue strade animate, i colori vibranti e la vita culturale effervescente, sembra incarnare la passione e l'amore di Partenope.

Ed è proprio partendo da questo mito che Voiello, attraverso l'operazione Miez’a Via, arriva a Napoli per celebrare il suo forte legame con la città.

Una storia che parla di passione

L’Antica Marca di pasta napoletana, infatti, affonda le sue radici a Torre Annunziata, dove è stata fondata nel lontano 1879.

La sua storia si sviluppa nel territorio partenopeo, dove ha origine il suo successo, dopodiché si diffonde anche nelle altre città italiane.

Ancora oggi, l’Azienda continua a perfezionarsi e ad elevare gli standard qualitativi, dedicando attenzione a ogni aspetto della produzione.

Il grano è coltivato nei territori del Sud Italia, fattore che contribuisce a supportare le comunità locali e l’agricoltura italiana.

L’impiego di materia prima eccellente (Grano Aureo 100% Italiano), la trafilatura al bronzo e i formati legati alla tradizione rendono la pasta Voiello un sinonimo di eccellenza, particolarmente apprezzata per la consistenza ruvida e tenace.

Una Partenope contemporanea, nella veste di Madre dei Quartieri di Napoli

Per omaggiare il capoluogo campano, sabato 2 dicembre, il brand Voiello ha inaugurato un'installazione artistica temporanea sulla facciata di un palazzo in Piazza Francesco Muzii, nel quartiere Arenella.

L'opera, realizzata dalla street artist Leticia Mandragora, narra il mito delle origini della città, mettendo in risalto la bellezza dei suoi vari quartieri.

Al centro del murale è raffigurata Partenope, la mitologica fondatrice della città e considerata la "Madre dei quartieri di Napoli".

La sirena è stata rappresentata con in mano delle spighe di grano, simbolo di fecondità e abbondanza; immersa nel blu cobalto, mentre punta un dito verso l’alto, sembra riunire cielo e mare, restituendo un'immagine di dea creatrice.

A completamento dell'opera, sulla sua coda sono rappresentati, come squame, gli stemmi dei 30 quartieri di Napoli, realizzati seguendo l'iconografia dei VIENMNSUONNO1926.

La città, infatti, è vivace e dinamica, un luogo che ospita una grande varietà di storie e voci, dove i quartieri rappresentano le varie anime che vi convivono.

Ogni quartiere è, quindi, un tassello che, con il proprio carattere e la propria unicità, definisce la ricchezza tipica di Napoli.

L'artista Leticia Mandragora, nata a Madrid da madre spagnola e padre napoletano, ha un profondo legame con il capoluogo campano, dove si trasferì all'età di 15 anni.

Le sue opere sono contraddistinte dall'uso del blu cobalto – colore emblematico anche dell'identità del marchio Voiello – e dall'intensità delle espressioni, aspetti che conferiscono un realismo straordinario alle sue rappresentazioni.

In più, la predilezione dell'artista per i soggetti femminili si sposa perfettamente con l'idea alla base del murale, che celebra la ricchezza culturale e la storia della città di Napoli.

Nella loro veste di fashion designer e appassionati conoscitori di Napoli, i VIENMNSUONNO1926 hanno già collaborato con Voiello nella creazione di una capsule collection dedicata a Miez’a Via Milano; in quest’occasione, invece, la loro opera promuove l'unicità della città partenopea attraverso la ricchezza, la bellezza e la storia dei suoi quartieri.

Gli stemmi, appositamente realizzati, rappresentano un modo originale per raccontare le caratteristiche di ciascun quartiere.

Gianpasquale Greco, critico d’arte e Dottore di ricerca all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nonché professore di Storia dell’Arte negli Istituti superiori, offre il suo punto di vista riguardo alla Partenope realizzata da Mandragora, partendo dall’impiego del blu cobalto, cifra stilistica dell’artista.

Afferma, infatti:

“Calata nel blu cobalto che è ‘bandiera’ dell’artista, Partenope sembra unire il cielo con il mare risalendo dalle profondità mentre punta il dito verso l’alto come una madre-terra creatrice. E lo è, portando con sé l’offerta di spighe di grano, quale frutto dell’unione irripetibile tra paesaggio agricolo e costiero, unico nel conferire alla salubrità di un grano anche l’elisir della bellezza. [...] La Partenope di Leticia Mandragora svetta sinuosa e serpentina, con suggestioni stilistiche liberty nella figura soave e longilinea che termina nelle anche invece generosamente mediterranee. Partenope, madre-sirena, porta sulla sua coda delle squame che paiono echeggiare le più tipiche maioliche sulle cupole delle chiese del Sud. Eccovi lì effigiati i simboli dei rioni di Napoli come in una sfilata araldica vibrata a colpi di coda”.

Tanti modi per conoscere meglio la città

Il 2 dicembre, giorno dell’inaugurazione, è stato anche allestito un percorso espositivo di fronte all’opera, visitabile fino al 5 dicembre, ideato per far vivere ai visitatori un viaggio virtuale nei 30 quartieri racchiusi nella coda della moderna Partenope.



Ogni stemma è accompagnato dal racconto dell’essenza della zona raffigurata.

Ad accompagnare l'iniziativa, per tutta la sua durata, la riqualificazione dello spazio verde della piazza antistante il murale, dove è stata ospitata una targa, il cui scopo è proprio quello di raccontare l’omaggio di Voiello alla città. L’attività è realizzata in collaborazione con 100x100 Naples.

Il progetto, però, non si ferma qui: Napoli, infatti, continuerà poi a essere protagonista, con i suoi rioni, anche sui social di Voiello, attraverso varie interviste, effettuate quartiere per quartiere: lo scopo è dare risalto a quelle voci napoletane e veraci in grado di raccontare i mille volti della città, con un’attenzione particolare alla tradizione gastronomica napoletana.

Un’occasione tra arte e cultura, mito e realtà, di conoscere meglio una città dall’innegabile fascino.