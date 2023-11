Writer vs EAV. La proposta di De Gregorio a Pluto: "non rischiare altri problemi. Un trenino a disposizione per te"

Risale al 2012 l'ultima opera di "Pluto", il writer che ha riempito di scritte coloratissime molti treni in circolazione sul territorio metropolitano, vetri compresi, che tutti i pendolari conoscono. Come scrive proprio Pluto su Instagram la sua attività è stata interrotta da un lunghissimo periodo di detenzione, durato oltre 10 anni. Adesso che è fuori - è Pluto a dirlo sempre sui social - sarebbe pronto a riprendere l'attività di writer metropolitano dallo stile inconfondibile.

"Dopo dieci anni di carcere, esce e pubblicamente sui social si vanta di essere ritornato pronto ad imbrattare di nuovo i treni della Vesuviana, come ai vecchi gloriosi tempi, prima di andare in carcere, e giù una serie di foto di treni imbrattati negli anni 2000 / 2010! - sbotta il presidente EAV Umberto De Gregorio - ha anche pubblicato un bel video in cui scende sui binari e imbratta un treno in servizio con la sua firma e annuncia 'questo è poco ragazzi, è solo un assaggio'... Ora dico io, è mai possibile minacciare di danneggiare beni pubblici in questo modo? Prima che sia troppo tardi, caro Pluto, invece di fare queste cose di nascosto e sui finestrini, danneggiando il servizio, se proprio vuoi decorare un treno, anziché rischiare nuove grane giudiziarie, perché non vieni da noi ufficialmente e ti facciamo fare un bel trenino firmato, senza creare danni ad EAV e disagi ai pendolari?".

La palla passa ora a Pluto