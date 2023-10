Lilliana Comes e le donne che incorrono nei lupi

Papà scultore e miniaturista, per l'artista napoletana Lilliana Comes l'arte è da subito compagna di vita e grande passione.

Impegno e bellezza

Si diploma all’Istituto d’Arte Palizzi e frequenta l’Accademia di Belle Arti di Napoli. Pittrice, scultrice e illustratrice, le sue opere sono state esposte a Nizza, Copenaghen, Berlino, Berna, Londra, New York e a Qingdao in Cina. Nel 2012 riceve il Premio per la carriera artistica dalla Regione Lazio. Nel 2013 con “Le Donne d’Europa” è all’Università Federico II di Napoli e realizza le immagini di 4 copertine della Rivista Internazionale di Genere-La Camera Blu e il manifesto del congresso internazionale Beyond the Crisis. Nel 2014 partecipa a “Arte Dubai” e ad “An Art Search” di Londra. Nel 2015 con la sua arte è protagonista della Fashion for Art “Benetton wears Lilliana Comes”, con il brand Benetton. Nel 2016, con il patrocinio del Comune di Perugia e la Regione Umbria, a Torre Strozzi, presenta la personale “Voices in the Moonlight – Parole di Donne” la cui tematica di genere viene sostenuta dal premio Nobel per la letteratura Dario Fo. Nel 2017,al PAN di Napoli presenta, in collaborazione con l’architetto Iannone, la mostra foto-pittorica ReportArt Grida di Fata: arte-poesia nei luoghi dello scempio ambientale.

Invitata come ospite, fra le eccellenze internazionali, alla Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno 2018 e riconfermata nel 2020, nel dicembre 2023 ha presentato la personale Le Magie della Visione alla Melkart Gallery di Nizza e cura la direzione artistica di Carpediem dell’Art a Nizza e dell’evento“Entre Terre et Mer” a Châteauneuf de Grasse –Francia. Direttrice artistica della Biennale Di Procida Capitale della Cultura è attualmente direttrice artistica di Le Vele dell’Arte- Coted’Azur Francia e, tra gli infiniti impegni di successo, illustratrice in campo editoriale.

Di lei hanno scritto Vanity Fair, Donna Moderna, Panorama, e tante altre riviste patinate.

Donne che incorrono nei lupi

L'ultimo progetto artistico, appena realizzato dalla Comes, riguarda la violenza di genere ed è stato pensato per l’Evento L’Arte Per La Giustizia che si terrà a breve in Campania, su invito della curatrice, la Prof. Imma Battisti. "L’intento della mia mostra 'Donne Che Incorrono Nei Lupi' - spiega Lilliana Comes - è inviare, tramite una sciolta comunicazione visiva dal timbro poetico ed evocativo un forte messaggio di riflessione su quel mondo femminile che attende, da sempre, l’abbattimento di quel doloroso muro di discriminazione e di violenza sulle donne. A tal proposito consentitemi di ringraziare l’Avv. Teresa Liguori, coordinatrice dello Sportello antiviolenza SELENE, che da sempre sostiene i mie progetti artistici sul tema della violenza di genere".