Vincenzo Capuano "faccia a faccia" con un hater: "Mi ha chiesto una foto. Sono un signore"

Sui social è diventato virale un post di Vincenzo Capuano che ha avuto un "faccia a faccia" con un hater. Il noto pizzaiolo napoletano, già campione del mondo di pizza contemporanea, stava passeggiando quando è stato avvicinato da una persona che gli ha detto: "Sono quello che ti dice tante parolacce sui social. Puoi farti una foto con mio figlio?".

Capuano si è concesso senza battere ciglio, ma ha colto al volo l'occasione per lanciare un chiaro messaggio a tutte gli haters che ogni giorno commentano - spesso in modo sgradevole - i suoi post. Di seguito le parole di Capuano.

"Sono un signore. Ho le spalle larghe"

"Cosa spinge qualcuno ad offendere sui social? È la domanda che mi faccio ogni giorno in particolare dopo un episodio che mi è capitato stamattina in via Toledo. Un signore con un bambino si avvicina ed esordisce così : “Ciao sono quello che ti dice tante parolacce sui social , puoi farti una foto con mio figlio?”.

Bha, sono rimasto quasi impietrito, ma da signore quale sono, ho fatto la foto con il bambino e sono andato via. Mio Nonno , Federica la mia compagna, ed io riceviamo, ricevo tante offese sui social. Alcune mi fanno ridere, altre mi lasciano perplesso , alcune all’ inzio mi facevano davvero male.

Oggi che macino Milioni di visualizzazioni al mese, ho le spalle larghe e molta stima di me stesso quindi, mi faccio una risata, ma non riesco ad immaginare se questo succedesse ad una persona fragile. La mia domanda resta ancora senza risposta , intanto Federica, io , mio Nonno continueremo a fare ciò che ci piace, raccontare la nostra vita, raccontare la nostra pizzeria e a farvi venire soprattutto fame e chissà se forse riusciremo un giorno a mettere meno odio nelle vostre vite".