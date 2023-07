Vanzina al porto di Napoli con caldo e folla: "Mi verrebbe voglia di tornare a Roma" - VIDEO

"Sono al porto di Napoli. Temperatura 46 gradi e guardate qui che casino di gente che c'è per imbarcarsi. Mi verrebbe voglia di prendere un bel treno e tornare a Roma. Mamma mia: 46 gradi. Come dicono a Napoli: ‘E chest'è!' Buona giornata a tutti!".Sono queste le parole ironiche di Enrico Vanzina, 74 anni, postate con un video su Instagram.

Il noto regista e sceneggiatore cinematografico, autore di pellicole di successo qualche giorno fa era in città e in particolare si trovava al Molo Beverello dove è partito per l'isola di Ischia. Vanzian, ricordiamo, è andato sull'isola Verde in quanto membro onorario dell'Ischia Global Film and Music Festival”, la grande kermesse dedicata al cinema e alla musica, in programma fino al 16 luglio.

Il video di Vanzina è diventato subito virale e non tutti hanno colto l'ironia del regista. Tanti, infatti, i commenti negativi di chi ha visto nelle sue parole un "attacco" ala città partenopea.