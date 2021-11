Teatro a sorte a Napoli, Roma e Milano

Ideata e realizzata da Casa dello Spettatore, sabato prossimo, 13 novembre, nei teatri di Napoli, Roma e Milano torna la "Calata": esperienza emozionale che parte da un appuntamento al buio con la magia del teatro. 250 spettatori, di ogni età e genere, infatti, sono stati abbinati "a sorte", attraverso un apposito sorteggio, con una persona e una sala e, conseguentemente, con uno spettacolo teatrale.

La singolare iniziativa è partita con successo nel 2017 da Roma e nel 2019 si sono aggiunte Roma e Napoli.

Dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, quest'anno a Napoli hanno aderito 22 palcoscenici, compresi quelli del Teatro di Napoli- Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò: una moltitudine di sale, dunque, con una incredibile varietà di proposte teatrali, dalla prosa alla danza passando per le visite teatralizzate e i musical.

La manifestazione - spiegano gli organizzatori - nasce dalla volontà di stimolare la curiosità, far uscire le persone dalla propria routine per conoscere nuovi spazi, nuovi artisti e nuovi quartieri della città. Durante la serata del 13 novembre, inoltre, tutti gli spettatori potranno incontrarsi nel “foyer virtuale” costituito da un gruppo temporaneo di WhatsApp per scambiarsi commenti, informazioni, foto e video. Ognuno dei partecipanti scriverà quindi un breve resoconto della propria esperienza: tutti i materiali verranno raccolti e analizzati in un’apposita giornata di studio.

"La Calata è un esperimento, unico in Italia - spiegano ancora gli organizzatori - che mira a raccontare non tanto lo spettacolo quanto proprio lo spazio, il quartiere, l’atmosfera, i servizi, insomma tutti gli aspetti che concorrono a costruire un’esperienza di spettacolo dal vivo. Portare La Calata lo stesso giorno nelle tre metropoli è una sfida per dare voce a quell’altra parte fondamentale del teatro: il pubblico, silente in tutti questi mesi esattamente come gli artisti e le sale. Quel pubblico che ha destinato il vedere ad altre forme e altri linguaggi artistici, in casa e senza la possibilità di condividere una prossimità fisica oltre la cerchia familiare".