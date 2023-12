Macchinista va in pensione dopo 39 anni: l'omaggio dei colleghi emoziona il web - VIDEO

Sui social è virale il video che mostra l'omaggio che alcuni dipendenti Eav hanno tributato ad un collega in occasione della sua ultima corsa prima della pensione. Le immagini mostrano la grande emozione che tutti provano nel salutare Tommaso (questo il nome del macchinista) che va in pensione dopo oltre 39 anni di servizio.

Il video è stato condiviso anche dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio. Queste le sue parole: "Guardate questo video sino in fondo, emozionante. Due ex colleghi vanno a salutare il loro amico che li raggiunge in pensione. Ultima corsa sulla Cumana.

Una commozione che non riesce a trovare le parole e sfiora il pianto. Ps. Questi video sono vietati ma l’ultima corsa viene immortalata da due pensionati: non si fa, ma non sono sanzionabili (ed il video è troppo bello)".