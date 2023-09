Centoventi anni dello Starhotels Terminus, chef Gramaglia firma il menù esclusivo

Un viaggio nei sapori, dove la tradizione partenopea incontra il gusto internazionale. È la proposta dinner su misura firmata dallo Chef Paolo Gramaglia * Michelin, in collaborazione con l’Executive Chef Raimo Chiacchiera e con il team del Resident Chef Raffaele Guarracino, per il 120° anniversario dello Starhotels Terminus di Napoli, albergo parte del prestigioso Gruppo italiano Starhotels, la cui ristorazione è curata in partnership con Fedegroup, azienda leader nei servizi in outsourcing per l’hotellerie. Per celebrare più di un secolo di storia, eccellenza ed ospitalità, venerdì 22 settembre alle ore 19.30 il ristorante del Terminus propone una cena di Gala esclusiva arricchita dal nuovo signature dish di Gramaglia, realizzato con “Terminus 1903”, il gin che lo Chef ha dedicato all’hotel, che rimarrà in carta per un anno.

Protagonista del menù – che abbina con maestria sapori tradizionali e creatività contemporanea – sarà appunto il signature dish dello Chef Paolo Gramaglia, che con Fedegroup collabora in alcune delle cucine più prestigiose: una Fettuccia di calamaro, passion fruit e gin. Una vera e propria esplosione di gusto che combina il calamaro in purezza al profumo agrumato dei limoni di Sorrento ed alla sapidità orientale della salsa ponzu. Completa il piatto una punteggiatura di gelatine al passion fruit e al gin “Terminus 1903”, una formula realizzata in esclusiva per omaggiare i 120 anni di storia, eccellenza ed ospitalità dell’hotel Terminus, con un bouquet unico che richiama la tradizione e i profumi del territorio, dal finocchietto selvatico al limone, dall’arancia al basilico, passando per timo, liquirizia, coriandolo, rosmarino e radice di iris.

Il menù si apre con una carrellata di amouse bouche: dall’Oliva di tonno al Pomodoro di baccalà, dalla Crostatina di impepata di cozze alla Ceviche di ricciola, dalla Polpettina di bufalo con spuma di ricotta al Raviolo di soffritto, fino agli Asparagi e popcorn, una proposta divertente e sotto il segno della scoperta, da accompagnare ai cocktail serviti per l’aperitivo.

Spazio poi all’antipasto, la Fettuccia, che lo Chef Gramaglia ha dedicato al Terminus. La carta prosegue quindi con un primo ed un secondo che racchiudono il mare e i suoi aromi. Dal Tubettone con totani, patate e ricci di mare bilanciato dal profumo del limone e spinto dalla salinità dell’uva di mare, al Bianco della cernia in salsa di tuberi, zenzero e lime, arricchito con germogli di barbabietola e con bacca iraniana Sumac.

Si prosegue poi con una sorpresa dello Chef Gramaglia, un predessert da lui stesso battezzato …Quello che non ti aspetti, mentre la cena si chiuderà con Dolce è la notte di Dubai, un dessert che combina la palatabilità del cioccolato con la dolcezza del dattero, in un equilibrato contrasto con frutti di bosco e amarena vesuviana.