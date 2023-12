La moglie di Misterpellapazzo torna su TikTok: l'emozionante ricordo del marito - VIDEO

Susy, la vedova di Misterpellapazzo, il tiktoker morto ad ottobre per un infarto fulminante, è tornata sui social. Susy, in un video pubblicato su TikTok, si è rivolta ai fan della famiglia Delle Femine, ringraziando tutti per il supporto di questi mesi.

"Non è facile, ma ce la devo fare", dice Susy che spiega di essere tornata anche al lavoro. Le sue parole, pronunciate con la voce rotta dall'emozione, sono diventate subito virali e in tanti hanno ancora espresso vicinanza per la grande perdita subita da lei e dai suoi figli.