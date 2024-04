FS Park inaugura a Casoria il parcheggio "kiss & ride"

Taglio del nastro questo venerdì, 12 aprile, per il nuovissimo parcheggio della stazione ferroviaria di Casoria. All’evento erano presenti il sindaco Raffaele Bene e l'amministratore delegato di FS Park, società del Polo Urbano e gestore unico della sosta per il Gruppo FS, Andrea Destro.

Kiss & Ride

Il parcheggio, con ingresso da via Cesare Battisti, consente un collegamento pedonale diretto con la stazione. L’area è dotata di impianto di videosorveglianza e di assistenza per garantire la massima sicurezza ai clienti in tempo reale. Esternamente, sul piazzale di stazione, sono presenti inoltre due stalli “blu” dedicati agli utenti a mobilità ridotta.

Il nuovo hub sarà aperto 24 ore su 24, offre oltre 70 posti auto e prevede anche il kiss&ride, un servizio che consente per i primi 15 minuti la sosta gratuita per chi accompagna o accoglie i viaggiatori in partenza e in arrivo.

L’investimento, di FS Park, ha previsto la demolizione e lo smantellamento del fast-park esistente e la realizzazione di una nuova segnaletica orizzontale e verticale. Gli interventi svolti hanno riguardato l’adeguamento e il potenziamento degli impianti elettrici e di illuminazione a basso consumo energetico e la predisposizione di impianti che consentano una successiva installazione delle colonnine elettriche per 7 posti auto. "Obiettivo del Gruppo FS italiane - precisa una nota - è migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie, anche grazie a infrastrutture e servizi per il potenziamento dello scambio intermodale e sostenibile".