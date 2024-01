Pizze e birre gratis al Vomero per l'inaugurazione di "Casa della pizza Gino Sorbillo"

Pizze, birre e bollicine gratis a partire dalle ore 18.30 oggi sabato 20 gennaio al Vomero, in piazza Vanvitelli angolo via Scarlatti, per l'inaugurazione di "Casa della pizza Gino Sorbillo". Il nuovo locale del noto maestro pizzaiolo napoletano sarà dedicato interamente alla pizza Margherita.

"Qui - scrive Gino Sorbillo sui social - la troverete in tante versioni gustose ed invitanti. In molti a volte la dimenticano, la trascurano, io invece alla base Margherita, rossa o bianca, ho deciso di dedicargli un intero locale come per dirgli grazie. E, inoltre, per ricordare che tutto il 'mondo pizza' comincia proprio da lei, dalla regina delle pizze! E non potrà mancare la tanto discussa 'pizza bianca con l'ananas'.