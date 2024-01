La pizza con l'ananas di Sorbillo finisce sul presepe di San Gregorio Armeno

"Sono onorato di essere entrato, il 17 gennaio nella giornata del “Pizza Day”, nel Presepe Napoletano del maestro Ferrigno a San Gregorio Armeno con la pizza con l'ananas. Grazie Marco Ferrigno, ci volevano napoletani come noi per sdoganare l’ananas sulla pizza", scrive su Facebook il maestro pizzaiolo Gino Sorbillo, che ha lanciato la pizza con l'ananas, un inedito a Napoli, ma famosissima in tutto il mondo nel suo nuovo locale Presepe Napoletano pizzeria ostaria di via dei Tribunali.