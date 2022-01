Rita De Crescenzo filma l'amico mentre ha un malore: pioggia di critiche per lei

Pioggia di critiche per Rita De Crescenzo che, via social, "documenta" il malore di un amico in casa. La nota tiktoker napoletana si fa filmare mentre alle sue spalle un amico viene soccorso dal 118, per un malore. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, scatenando l'ira di diversi utenti che hanno ritenuto "vergognoso" il comportamento della De Crescenzo.

Successivamente, dopo le tante polemiche, la De Crescenzo in un nuovo video ha spiegato: "Ho fatto il video perché fuori casa mia c'è l'ambulanza e qualcuno può pensare un'altra cosa. Ho dovuto spiegare che non è per me e neanche per mio marito e i miei figli. Era solo per Marcello. Avete capito? L'ho fatto solo per questo. E poi me lo sono sentita dal cuore, perché per me Marcello è un fratello. Mi sono preoccupata e mi sono messa paura che succedeva qualcosa in casa mia".