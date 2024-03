"Luciano De Crescenzo è mio zio": Rita De Crescenzo nella bufera - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Rita De Crescenzo nella "Casa dei figli di Mouse". La nota tiktoker, mentre è a tavola con gli altri concorrenti del reality show, viene "interrogata". In particolare, le viene chiesto chi fosse Luciano De Crescenzo e lei, senza esitare, risponde "Mio zio".

A quel punto la stessa tiktoker voleva capire se il personaggio di cui si parlava fosse l'amato e noto filosofo partenopeo (lei lo ha definito "poeta" o il cantante Eduardo De Crescenzo.

In sala tutti hanno iniziato a ridere anche perché la De Crescenzo non ricordava - o non sapeva - il nome del film più famoso di De Crescenzo "Così parlòò Bellavista".

L'ilarità scatenata dalle parole della tiktoker però non hanno divertito il web. Sono stati tanti i messaggi contro di lei, accusata di "non rispettare" uno dei volti più amati della cultura partenopea che - tra l'altro - non ha con lei alcun vincolo di parentela.