I quartieri di Napoli "diventano" film Disney: le foto sono virali

Sui social sono diventate virali una serie di foto - o meglio locandine - che mostrano la "trasformazione" dei quartieri di Napoli in film Disney. Le immagini, realizzate verosimilmente con l'intelligenza artificiale, in poche ore, hanno attirato non solo i napoletani, ma anche tanti appassionati del genere.

Dall'Arenella ai Quartieri Spagnoli, da Spaccanapoli a Posillipo, sono ben 27 le rappresentazioni che portano la firma di Daniele Vergone che le ha pubblicate su TikTok. Ovviamente non sono mancate polemiche. Alcuni utenti social, infatti, non hanno "digerito" gli strafalcioni legati ai nomi o la mancanza di alcuni quartieri. Tuttavia l'iniziativa ha riscosso un grande successo e in tanti l'hanno condivisa.