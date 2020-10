Poppella fa tris: "In questo momento difficile occorre guardare al futuro"

Ciro Poppella a Napoli è un'icona di resistenza e capacità di superare le avversità. E infatti, mentre la città impazzisce tra spettro del lockdown, scontri di piazza e crisi economica, l'inventore dei fiocchi di neve taglia il nastro di un nuovo locale a Piazza Cavour, a pochi metri dal Mann.

"Aprire un nuovo punto vendita in questo momento difficile – spiega Ciro Poppella - ci aiuta a non mollare e a pensare al futuro con ottimismo. La speranza è che presto il Covid possa essere debellato in modo tale da far rivivere nuovamente la nostra città anche a livello turistico".