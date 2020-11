Pibe de oro: così, da sempre, viene chiamato Maradona. Che significa l'espressione e da dove deriva

Per tutti e da sempre Maradona è il "pibe de oro". Ma che significa davvero quest'espressione?

La prestigiosa Enciclopedia Treccani (versione on-line) spiega che "pibe" è un sostantivo maschile del linguaggio ispano-americano "affine all’italiano pivello". Significa infatti "ragazzo".

La parola, che viene usata in tutto il Sud America come appellativo affettuoso, entra a pieno titolo in Bolivia, Argentina e Uruguay nel 1984, anno a cui risale il suo inserimento nei vocabolari.

Gli esperti di etimologia collocano la sua nascita nell'area del Rio de la Plata: secondo alcuni deriva dal termine "pebete" . che indica un impasto che, acceso, esala un fumo odoroso - a sua volta derivato dal catalano "peu" che vuol dire " piede ", necessario a tenere fermo un particolare calderone per l'incenso.

Secondo altri l'origine della parola pibe sarebbe invece da ricercare nel portoghese "pivete" che vuol dire "monello", da cui l'italiano "pivello".

Il termine è molto utilizzato a Genova: qui, infatti, "pive" vuol dire ragazzo