Piattaforme sugli scogli a via Caracciolo entro l'estate 2024. L'annuncio

"Sono orgogliosa che la mia proposta di realizzare una serie di piattaforme sulla scogliera del lungomare Caracciolo sia stata inserita nel Documento Unico di Programmazione, la bibbia delle azioni amministrative che la giunta dovrà portare avanti nel prossimo triennio": con queste parole il vice-presidente del Consiglio Comunale Flavia Sorrentino ha annunciato la realizzazione - imminente - di un'opera destinata con ogni evidenza a cambiare per sempre l'aspetto del "Lungomare più bello del mondo".

"Questo intervento permetterà di riqualificare una delle zone più belle della nostra città, aumentando gli spazi riservati alla spiaggia pubblica liberamente a disposizione del popolo napoletano e dei turisti che non dovranno più recarsi nelle località di provincia per fruire del mare. Finalmente il mare non bagnerà piú solo la città ma anche i suoi cittadini. Da questo momento, vigilerò con tutti gli strumenti a mia disposizione affinché il progetto sia messo in campo, auspicabilmente entro la prossima estate".

Arriva quindi il Lungomare balneabile.

Resta chiaramente da capire se le analisi sulla qualità dell'acqua consentiranno davvero ai cittadini e ai turisti di bagnarsi in sicurezza nelle acque su cui affaccia via Caracciolo e anche quanto le piattaforme impatteranno sul paesaggio, come ne sarà assicurata la sicurezza e pulizia e, soprattutto, con quale e quanta libertà saranno accessibili. Di sicuro, per ora, il Lungomare di Napoli si presenta come un meraviglioso "quadro di lontananza", come dice un vecchio adagio partenopeo: a guardarlo da vicino, infatti, impossibile non notare rifiuti e sudiciume che galleggiano a pelo d'acqua o restano spiaggiati.