Palazzo Fuga: il tewit del ministro Sangiuliano

"Al lavoro per Palazzo Fuga. Primo incontro al @MiC_Italia con sindaco @GaeManfredi per realizzare un protocollo d’intesa che restituisca il Real Albergo dei Poveri alla città di Napoli e ai napoletani": così il ministro per la cultura Gennaro Sangiuliano ha commentato l'avvio dell'iter che che entro un mese dovrebbe portare alla redazione di un protocollo per consentire l'avvio degli interventi che concretizzeranno il recupero funzionale della struttura di Piazza Carlo III, nota anche come Real Albergo dei Poveri.

''Questo edificio - aveva detto il ministro nel corso del sopralluogo dello scorso 6 gennaio - opportunamente ristrutturato e riattivato può essere un polmone di cultura per Napoli che sta avendo tanta capacità di attrarre turisti che devono però incrociare la cultura, la storia, l'identità e i sedimenti comunitari di questa città". Insomma, ''uno spazio di vita culturale'' per cui il ministro Sangiuliano si è dichiaratamente ispirato alla grande Biblioteca nazionale di Parigi voluta da Mitterand.

Il progetto di rigenerazione della struttura risalente a metà Settecento sarà finanziato dal Ministero per la Cultura-Mic con una somma complessiva di 100 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori 15 milioni per l'incremento dei costi delle materie prime, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) al Pnrr. Gli interventi consentiranno il consolidamento, la riconfigurazione dei volumi,restauro, recupero e riuso della corte centrale, impianti e allestimenti. "E' importante - aveva detto il sindaco Manfredi nel corso del sopralluogo - avere una visione unitaria che progressivamente si realizza altrimenti trasformiamo Palazzo Fuga in un condominio mentre invece deve essere un progetto culturale e su questo siamo perfettamente d'accordo''.