Per Natale le cassette di Kbirr si trasformano in oggetti di design

Un contenitore portabottiglie si trasforma in presepe tridimensionale, un altro si trasforma in lampada di design, un altro ancora in speaker bluetooth: è la nuova, geniale trovata di Fabio Ditto, trentennale esperienza nel settore brassicolo e inventiva tutta napoletana che lo hanno portato a creare la linea Kbirr, birra artigianale non pastorizzata, interamente prodotta sul nostro territorio e, in modo ironico e iconico, "parlata" in napoletano doc.

Da quando è nata, nel 2016, Kbirr si è fatta conoscere e apprezzare ovunque per le sue caratteristiche “emozionali” in sei tipologie (Lager, Scotch Ale, Imperial Stout, Red Strong Ale, American Pale Ale e Golden Ale). Per il Natale 2024 presenta, sempre in chiave ironica e iconica e "parlato" in napoletano, un packaging attento all'ambiente, al riciclo, all'innovazione e soprattutto all'arte.

3, al momento i modelli: K-tubb, astuccio regalo con all’interno una bottiglia di birra premium da 75cl che si trasforma in lampada; K-sound, cassetta regalo a forma di radio con all’interno 2 bottiglie di birra premium da 75cl che si trasformano in speaker bluetooth; K-presepe, cassetta regalo con all’interno 6 bt di birra da 33cl che si trasforma in presepe dotato anche di illuminazione led; Ricicla ‘o tapp, astuccio regalo con tappo logato apribottiglie, utile per raccogliere i tappi di metallo e partecipare così al progetto artistico social di upcycling dell’artista Luigi Masecchia. Infine la Cassetta premium, il cui pannello frontale è un'opera serigrafata da appendere alla parete.