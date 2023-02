San Valentino: i risultati sorprendenti di un’indagine di AstraRicerche per Amazon.it che svela anche quali sono i regali più desiderati

San Valentino è una delle feste più attese dell'anno per chi è del Sud: lo dice un'indagine di AstraRicerche per Amazon.it, condotta a gennaio 2023 su un campione rappresentativo di oltre 1.000 intervistati tra i 15 e i 65 anni in tutta Italia. Il 70% degli intervistati di Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, lo considera inoltre una ricorrenza non solo per gli innamorati, ma più generalmente per chi si vuole bene: più della metà degli intervistati dichiara di aver festeggiato la ricorrenza almeno una volta con una persona a cui vuole bene ma non ama, e il 45.2% con un ex con cui è rimasto un sentimento d’affetto. Non solo: il 12.4% degli intervistati per la ricorrenza pensa di fare un regalo a se stesso. .

Tra i sentimenti associati alla festa, poi, sempre al Sud, troviamo: romanticismo (50.9%) al primo posto, condiviso in egual misura sia dalle donne che dagli uomini; felicità (32.5%) e passione (27.1%); voglia di essere stupiti e di stupire (27.1%) e desiderio di un momento o di un regalo speciali (20%).

Solo l’1.4% gli haters della ricorrenza.

Cosa si regala o desidera

Precise le caratteristiche che deve avere il dono per fare davvero breccia nel cuore: deve essere una sorpresa, sia da dare (26.9%) che da ricevere (30%). Inoltre, sia chi lo fa (23.8%) che chi lo riceve (25.4%) concorda sul fatto che il regalo deve essere e mostrare di essere pensato specificatamente per il destinatario, in modo da farlo sentire unico e speciale. Particolarmente gradita un’esperienza da condividere (23.1% di chi lo fa e 30.1% di chi lo riceve). Irrinunciabile poi un chiaro riferimento all’amore e al romanticismo (47%).

Il budget

Metà degli italiani dichiara di acquistare il regalo con anticipo di 1 o anche 2 settimane (50.1%), per essere sicuro che quel regalo sia disponibile (54.1%) oppure per poterlo dare in anticipo in modo che possa essere già “utilizzato” il 14 febbraio (25.8%). 1 su 6 (16%) preferisce invece muoversi negli ultimi giorni.

Solo il 10.5%, spenderà meno di 20€, quasi uno su due preferisce la fascia 20-100€ mentre più di uno su quattro (29.1%) supererà i 100€.

I regali più gettonati

Per San Valentino 2023 in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia l’abbigliamento è il primo desiderio (73.2%), seguito dall’esperienza a due (71.5%) e dai prodotti tecnologici personali (63.7%).

A livello nazionale trionfa invece l’esperienza di coppia (74.1%), e a seguire abbigliamento (68.7%), gioielli (67.9%) e prodotti tecnologici personali (61.9%) o beauty (55.6%) e gli accessori per la casa e la cucina (38.6%).

Non manca un pizzico di pepe: il 47.9% ha intenzione di regalare intimo o lingerie e il 23% un sex toy.