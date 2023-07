Giovane bodybuilder sui social: "Ecco cosa ho visto a Napoli. Non ci vivrei mai" - VIDEO

Sui social è diventato virale un video di Matteo Schiavon, giovane bodybuilder star di TikTok. Schiavon ha passato alcuni giorni a Napoli - ha assaggiato anche il panino di Donato - assaggiando tutte le prelibatezze locali. Pietanze e preparazioni molto saporite, ma - a sua detta - poco salutari.

"Non avete idea di quello che ho visto negli scorsi cinque giorni a Napoli. La stragrande maggioranza delle persone che ho conosciuto sono dannatamente soivrappeso. Si parla proprio di obesità. Probabilmente ho mangiato i cibi più buoni della mia vita, ma non ci vivrei mai per più di una settimana. Tutti i cibi tipici sono sbilanciati come macronutrienti: carboidrati altissimi, grassi altissimi e proteine quasi pari a zero.

Mi alleno ogni giorno e anche se ho mangiato tanto il mio corpo non si è mosso. Ma una persona comune che mangia sempre così è un problema terribile. Si richia seriamente la vita. Spero che capiate il messaggio e che è necessario cambiare mentalità", ha detto il giovane. Tanti i messaggi per lui e tanti i napoletani che gli hanno dato ragione.