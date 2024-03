Disavventura per Marco D'Amore: "Cacciato dal ristorante al gol di Raspadori" - VIDEO

Marco D'Amore, noto attore e regista napoletano, al cinema in questi giorni con Caracas, ha raccontato come ha vissuto la partita tra Napoli e Juventus. In particolare, D'Amore ha raccontato - in un'intervista a TvPlay - di essere stato cacciato da un ristorante dopo il gol decisivo di Raspadori.

"Siamo andati ad Ancona e Jesi per salòutare il pubblico in sala e poi siamo corsi in un ristorante, ma ci hanno cacciato. Quando ha segnato Raspadori ci siamo scatenati. Mi vergogno di me stesso. Una signora si è girata e ha detto di mandarci via perché non ne potevano più".

Un "film" quello già visto per D'Amore che racconta ancora: "All’epoca del primo film fatto con Servillo ero in Germania ed era il giorno del famoso 3-2 a Torino con la doppietta di Hamsik e il ristoratore mi ha tirato i piatti dietro. Ho fatto saltare il tavolo e mi sono buttato a terra dopo il gol di Datolo".