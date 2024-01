La nipote di Biden pizzaiola per un giorno: da Vincenzo Capuano arriva la giovane Finnegan - VIDEO

Napoli è stata invasa da migliaia di turisti in questo periodo natalizio e molti di questi sono volti noti. In città, infatti, è arrivata anche Finnegan Biden, nipote del presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden. La 23enne, ovviamente, ha voluto gustare un'ottima e tipica pizza napoletana ed ha scelto il locale di Vincenzo Capuano in piazza Vittoria.

Ad accoglierla, oltre allo staff, anche Massimiliano Pennino e nonno Enzo. Quest'ultimo, in particolare, ha preparato una spettacolare "ruota di carro" da far gustare alla giovane, diventata pizzaiola per un giorno al grido di "Jammo ja". Un'esperienza quasi mistica per Finnegan - figlia di Hunter, secondogenito del presidente - nel tempio della pizza contemporanea, ospite del professor Antonio Giordano e del dottor Giancarlo Arra.