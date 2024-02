Nuova apertura per Errico Porzio: pizze gratis per l'inaugurazione. Ecco la data - VIDEO

Errico Porzio è pronto ad aprire la sua 13esima pizzeria. Il locale si trova a Nola, sulla Variante 7 bis. L'appuntamento con l'inaugurazione è fissato per domani, 15 febbraio 2024, dalle ore 18,30. Per l'occasione, annuncia Porzio, pizze gratis per tutti.

"Non ci si abitua mai. L’apertura di un nuovo locale è sempre un emozione unica. Vi aspetto domani a Nola per l’inaugurazione della nostra tredicesima pizzeria a gestione diretta. Stiamo creando qualcosa di incredibile e oscuro per molti, ma vi assicuro che dietro ci sono solo grandi sacrifici e un duro lavoro", ha scritto il noto pizzaiolo nel presentare l'evento.