La nuova boutique Dodo a Chiaia - FOTO

Dodo ha una nuova casa in città. La nuova boutique sarà inaugurata questo giovedì, 12 ottobre, alle ore 19, in via Santa Caterina a Chiaja n. 75, da sempre quartiere simbolo di glamour e charme.

La new House of Dodo a Chiaja

L'ingresso della boutique si caratterizza per l'iconica maniglia in ottone a forma di pepita, inconfondibile espressione del brand. Le pareti sono tinteggiate in tangerine, la nuance che identifica Dodo costituita da un mix di arancio e rosa fragola. A completare il tutto specchi e teche ovali in legno e, per un'esperienza d'acquisto fatta di piacere e relax, divanetti dalla morbida seduta in velluto strategicamente collocati in diversi angoli del locale.

Insomma, ci sono tutte le componenti di eleganza, fascino e inclusività del brand che ha una lunga storia di eccellenza, fatta di artigianalità e creatività, in grado di trasmettere emozioni e significati profondi.

Granelli, Pepita, Rondelle, Bollicine, Nodo sono alcune delle linee must di Dodo per orientarsi nella scelta di gioielli importanti in oro responsabile 100% o minimal, glamorous o romantici, da inserire nella wish list personale o quale idea regalo per qualsiasi occasione, come ad esempio Natale.

Il Private Party

La festa di apertura della new House of Dodo a Chiaja non si fermerà al taglio del nastro nella boutique di Santa Caterina ma proseguirà, a sottolineare il profondo rapporto tra il brand e la città di Napoli, seguendo un filo misterioso che condurrà ad un Private Party con inizio alle ore 21, in una secret location che sarà rivelata solo il giorno dell’inaugurazione.