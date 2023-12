Cosa indossare a Natale e Capodanno: 5 idee di outfit per ispirarti

Le festività natalizie sono alle porte, e con esse arrivano le occasioni per sfoggiare look impeccabili. La giornalista ed esperta di moda, Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror” consiglia cinque outfit da indossare durante le festività, pensati per ogni occasione speciale.

Maglione di Lana con Gonna in Paillettes

Per gli apertivi scintillanti e i party con gli amici, opta per un maglione di lana abbinato a una sgargiante gonna in paillettes. Completa il look con sandali eleganti (se ti piace, abbina calze a rete con dettagli di brillantini) o décolleté con un maxi fiocco per un tocco di glamour. Questo outfit è perfetto per chi desidera attirare l'attenzione con uno stile festoso e chic.

Maglione con Decorazioni Natalizie e Pantalone Argento

Se stai pianificando una cena natalizia con la famiglia, un maglione adornato con decorazioni natalizie sarà la scelta ideale. Accosta il maglione a un pantalone argentato per un look raffinato ma confortevole.

Giacca in Velluto Nera con Completo Oro

Per una cena romantica con il tuo fidanzato, punta su un'elegante giacca in velluto nera. Accompagnala con un completo oro composto da top e pantalone per un tocco di lusso. Questo outfit esprime raffinatezza e un alto tasso di stile.

Total Look Grigio e un tocco di Rosso Ciliegia

Se hai un evento aziendale in programma, un total look grigio con dettagli dai toni del rosso ciliegia, sarà perfetto! Un giusto mix tra professionalità, eleganza e voglia di far festa.

Natale e Capodanno

Total look rosso per Natale? Comprese le calze! Sì, assolutamente sì! Per festeggiare invece l'arrivo del nuovo anno, opta per un abito brillantinato o in velluto verde, con spalle larghe e punto vita. Catturerai tutti i riflettori durante la notte di Capodanno. Che tu preferisca il luccichio delle paillettes o la sontuosità del velluto, assicurati di esprimere il tuo stile personale e goditi al massimo ogni momento speciale con un tocco di eleganza e glamour. Il dettaglio vincente? Un fiocco tra i capelli!