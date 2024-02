"Consegna" un messaggio al mare: la lettera da Maiorca arriva a Napoli. Caccia all'autore misterioso

Un cittadino di Bacoli, Dario Grande, mentre passeggiava sul bagnasciuga della sua cittadina ha trovato una bottiglia nella sabbia ed ha subito notato che dentro c'è qualcosa: è una lettera. Il messaggio è in tedesco ma proviene dalle Baleari, e più precisamente da Maiorca: "Mi chiamo Tillmann, ho 11 anni e vivo a Maiorca...", inizia il messaggio.

La lettera, secondo una stima approssimativa, ha fatto un viaggio di 996 km ed ora Dario spera di riuscire a trovare il piccolo autore. Questo il suo mesaggio: "È proprio vero che le tempeste, a volte, trasportano messaggi speranzosi che sfidano il mare per raggiungere chi cerca risposte. Vedi Tillmann, oggi tutto è diventato così immediato e superficiale! Non ci si guarda più negli occhi e perfino i sentimenti vengono trasmessi via social. Sapere che nel mondo crescono piccoli sognatori come te è una speranza per il futuro".