A Carditello 1000 gelsi per api e bachi da seta

Miele e pappa reale e la seta dei Borbone per rilanciare il territorio. Al via la manifestazione di interesse lanciata dalla Fondazione

Mille gelsi per offrire opportunità di lavoro ai giovani del territorio e stimolare le attività di gelsicoltura e bachicoltura: La Fondazione Real Sito di Carditello, presieduta da Luigi Nicolais, con l’obiettivo di rinnovare l’antica arte serica, promossa nel casertano proprio dai Barbone, lancia una manifestazione di interesse.

Pubblicata sul sito della Fondazione, punta a coinvolgere le aziende e i giovani in un hub di imprese in cooperazione con la Fondazione e con i partner Coldiretti Caserta, Coldiretti Giovani Impresa Caserta, Consorzio Rete San Leucio Textile e Club per l’Unesco di Caserta. Dal progetto si attendono ricadute sull’intera filiera produttiva: dal settore alimentare alla nutraceutica, dalla cosmetica al tessile

“Puntiamo a costituire una rete permanente di imprese impegnate nella coltivazione di gelsi e allevamento di bachi da seta - spiega Roberto Formato, direttore della Fondazione Real Sito di Carditello - e a realizzare economie di scopo e di scala, dando attuazione alle raccomandazioni della Convenzione di Faro. Siamo a disposizione di imprenditori e coltivatori per condividere attività di formazione, intercettare fondi per lo sviluppo rurale e definire programmi di produzione”. Avviato inoltre un protocollo d'intesa con il centro Crea-api di Padova, punto di riferimento per l'apicoltura e la bachicoltura a livello mondiale, per realizzare attività di ricerca e formazione nel Real Sito di Carditello, già dotato di una stazione di biomonitoraggio e di numerose arnie per la produzione di miele e pappa reale.